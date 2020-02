حافظ سعید کو سزا پاکستان کا اہم اقدام ہے، امریکا

واشنگٹن: امریکا نے پاکستان کی جانب سے جماعت الدعوۃ کے سربراہ حافظ سعید اور ان کے ساتھی ملک ظفر اقبال کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے جرم میں دی گئی سزا کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اہم اقدام قرار دیا ہے۔

گزشتہ روز لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم جماعت الدعوۃ کے سربراہ حافظ سعید کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے دو مقدمات میں مجموعی طور پر 11 سال قید کی سزا سنائی تھی۔

حافظ سعید اور ان کے ساتھی ملک ظفر اقبال کو دونوں مقدمات میں ساڑھے5سال، ساڑھے5سال قید اور 15، 15ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔

Today’s conviction of Hafiz Saeed and his associate is an important step forward – both toward holding LeT accountable for its crimes, and for #Pakistan in meeting its international commitments to combat terrorist financing.

— State_SCA (@State_SCA) February 12, 2020