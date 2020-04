جو لوگ کل تک پانی کا نہیں پوچھتے تھے آج گھر بلا کر ڈونیشن دے رہے لازمی شیئر کیجیئے JDC Bank Account: Title of acc : Jafaria disaster cell welfare org . Acc num: 1031-0081-011633-01-2 Bank al habib limited ,gulberg sub branch khi pak Swift code : BAHL PKKA (International Donors) Title of Account: Jafaria Disaster Cell Welfare Org. IBAN No: PK11BAHL1031008101163301 Contact# 1024 02136341059 03330404043 Whatsspp