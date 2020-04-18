ہفتہ , 18 اپریل 2020

چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل؛ تصاویر

59 منٹ پہلے 11 Views

ایرانی سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان میں واقع چابہار پورٹ میں روزانہ 5۔8 ملین ٹن سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی صلاحیت ہے اور اب بھی اس پورٹ میں کارگو بحری جہاز کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔

  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل
  • چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل

 

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