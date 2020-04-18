چابہار پورٹ؛ ایرانی بنیادی سامان کی درآمدات کی نئی منزل؛ تصاویر

\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u062d\u062f\u06cc \u0635\u0648\u0628\u06d2 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u06ba \u0648\u0627\u0642\u0639 \u0686\u0627\u0628\u06c1\u0627\u0631 \u067e\u0648\u0631\u0679 \u0645\u06cc\u06ba \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u06c1 5\u06d48 \u0645\u0644\u06cc\u0646 \u0679\u0646 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u06cc \u0644\u0648\u0688\u0646\u06af \u0627\u0648\u0631 \u0627\u0646 \u0644\u0648\u0688\u0646\u06af \u06a9\u06cc \u0635\u0644\u0627\u062d\u06cc\u062a \u06c1\u06d2 \u0627\u0648\u0631 \u0627\u0628 \u0628\u06be\u06cc \u0627\u0633 \u067e\u0648\u0631\u0679 \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0648 \u0628\u062d\u0631\u06cc \u062c\u06c1\u0627\u0632 \u06a9\u06cc \u0622\u0645\u062f \u0648 \u0631\u0641\u062a \u06a9\u0627 \u0633\u0644\u0633\u0644\u06c1 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u06c1\u06d2\u06d4\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n