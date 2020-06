بینظیر پر الزامات: امریکی خاتون کیخلاف ملک بھر میں مقدمات

پاکستان میں مقیم امریکی خاتون سنتھیارچی نے سابق وزیرداخلہ رحمان ملک سمیت پیپلزپارٹی کی قیادت پرسنگین الزامات عائد کئے جن میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور پی پی رہنما مخدوم شہاب الدین بھی شامل ہیں۔پيپلزپارٹی کی قيادت کے خلاف امریکی بلاگر سنتھیارچی نے جمعہ کی شام ویڈیو بیان جاری کیا۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ 2011 میں اس وقت کے وزیرداخلہ رحمان ملک نے ایوانِ صدر میں ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔امریکی خاتون نے سابق وزيراعظم يوسف رضا گيلانی اور سابق وفاقی وزير مخدوم شہاب الدين پر بھی الزامات لگائے اور کہا کہ ان دونوں رہنماؤں نے ان کے ساتھ دست درازی کی تھی۔

امریکی خاتون نے بتایا کہ یہ تمام واقعات ایوان صدر میں پیش آئے تھے۔ انھوں نے پیش کش کی کہ ان واقعات کی مزید تفصیلات بھی دیں گی۔ خاتون کے الزامات کے بعد ٹويٹر پرسنتھیا رچی سمیت پیپلزپارٹی کے رہنماء ٹاپ ٹرینڈ بن گئے۔سنتھیا ڈی رچی نے کہا کہ سینیٹر شیری رحمان بھی شرمناک فعل میں ملوث رہی ہیں۔ انھوں نے شیری رحمان کے خلاف ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ان الزامات پر رحمان ملک نے کہا ہے کہ امریکی خاتون سنتھیا ڈی رچی کے من گھڑت،بیہودہ ونازیبا الزامات کے جوابات دینا توہین سمجھتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ امریکی خاتون کی الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں جس کا مقصد ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، یہ نازیبا الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر لگائے ہیں۔رحمان ملک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سنتھیا ڈی رچی کا بطور خاتون اور تمام خواتین کا احترام کرتے ہیں لہذا کسی قسم کی توہین آمیز کلمات سے جواب دینا ان کا شیوہ نہیں۔سینیٹر رحمان ملک کے بیٹوں نے آزادانہ طور پر اپنے وکیلوں سے ضروری قانونی رائے مانگ لی ہے تاکہ امریکی خاتون کے خلاف قانونی کارروائی اور ہتک عزت کا دعوی دائر ہوسکے۔سابق وزيراعظم يوسف رضا گيلانی نے بھی غيرملکی خاتون کے الزامات کو مسترد کرديا اور کہا کہ وہ ايوان صدر،صدرمملکت سےملنےجاتے رہے، ان الزامات کےحوالے سے کوئی تبصرہ نہيں کرنا چاہتے، لوگوں کوايسی باتيں کرتےہوئےشرم آنی چاہيے۔

I had gone to the @cybercrimefia against cynthia’s baseless allegations on our party leader, late Benazir Bhutto shaheed. So this #muftkhorcynthia decided to attack my father former prime minster Syed Yusuf Raza Gilani. He has responded to her filthy allegation.1/3 https://t.co/oHB8gIW3zj

یوسف رضا گیلانی کے بیٹےعلی حیدر گیلانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ انھوں نے سنتھيا رچی کے خلاف سائبر کرائم ملتان میں درخواست جمع کروائی تھی جس میں سابق وزیراعظم بےنظیر بھٹو کے خلاف امریکی بلاگر کے کلمات کا حوالے دیا گیا۔ اس کے جواب میں سنتھيا رچی نے حالیہ ویڈیو بیان میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف الزامات عائد کرتے ہوئے حملہ کیا۔مخدوم شہاب الدين کا کہنا تھا کہ وہ سنتھيا رچی سے ہميشہ احترام سے پيش آئے اور کوئی بدسلوکی نہيں کی۔ان کےعلاوہ پيپلزپارٹی کے ديگر رہنماؤں نے بھی امريکی خاتون کے الزامات کو شرمناک قرار دے کر اُن کی ملک بدری کا مطالبہ کرديا۔

سابق گورنر پنجاب سردار لطيف کھوسہ نے کہا کہ سنتھیا رچی کے دعوؤں کی کوئی قانونی حيثيت نہيں، خاتون کو9 سال بعد الزامات کيوں يادآئے، وہ یہ دعوؤں کو ثابت نہيں کرسکیں گے۔پاکستان پیپلزپارٹی کی رہنما سحر کامران نے ان الزامات کوشرمناک قراردے ديا اورمطالبہ کيا کہ تحقيقات کی جائيں کہ امريکی خاتون کس مشن پر پاکستان آئيں،انہيں ملک بدرکياجائے۔سحرکامران نےالزام لگايا کہ سنتھارچی پاکستان ميں انتشار پھيلانا چاہتی ہيں اوران کے خلاف متعلقہ اداروں کوخطوط لکھ چکی ہيں۔

I have travelled with Yousaf Raza Gillani sb in a delegation he is indeed one of the most respectful person I know. He knows how to treat women with respect! Baseless allegations @ahaidergilani86 cause u filed the defamation case. https://t.co/QtRVtQoEIE

