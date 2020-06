امریکا نے عمران خان کی جانب سے اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کا نوٹس لے لیا

امریکا کی نائب معاون وزیرخارجہ برائےجنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے بھی عمران خان کی جانب سے اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کا نوٹس لے لیا۔اپنے بیان میں ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن سےمتعلق حالیہ بیان بازی نے سارے پرانے سوالات کو دوبارہ نکال دیا ہے۔ایلس ویلز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دنیا کے نمبر ون دہشت گرد اسامہ بن لادن کیسے اور کیوں پاکستان کی فوجی چھاؤنی تلے سکون سے رہ رہا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

Rhetorical flirting with Osama bin Laden dredges up all the old questions about how and why the #1 terrorist could live at peace in the shadow of a Pakistani military cantonment. Not a debate that Pakistan needs. https://t.co/vYzFd8yMoT

— Alice G Wells (@AliceGWells) June 25, 2020