بھارت میں ٹک ٹاک سمیت 50 سے زائد چینی ایپس بلاک

بھارت نے چینی ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک سمیت 50 سے زائد موبائل ایپلی کیشنز کو بلاک کردیا۔گزشتہ دنوں لداخ کی گلوان وادی میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی درگت اور اپوزیشن کے سخت ردعمل پر بھارتی حکومت دباؤ کا شکار ہے اور اب بھارت نے عوامی غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے چینی موبائل ایپلی کیشنز پر پابندی عائد کردی ہے۔

Headlines On India Biz Hour | #TopStory Govt bans 59 Chinese apps including #Tiktok, says it has received complaints about misuse of some mobile apps for stealing and surreptitiously transmitting users' data in an unauthorized manner to servers outside India pic.twitter.com/95XjAACCVh

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) June 29, 2020