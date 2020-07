وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کورونا کا شکار ہوگئے

وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی بھی کورنا وائرس کا شکار ہوگئے اور خود کو قرنطینہ کرلیا۔اپنے بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا کورونا ٹیسٹ کورونا ٹیسٹ مثبت آیاہے۔

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.

