وزیرہوابازی کی ‘ناسمجھ’ تقریر پی آئی اے پر پابندی کا باعث بنی، شہباز شریف

قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر شہباز شریف نے وزیرہوابازی غلام سرور خان کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر(پی آئی اے) پر امریکا اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک پر پابندی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ابلاغ نیوز کے مطابقسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ ‘ وزیرہوا بازی کی ناسمجھ اور کوڑھ مغز تقریر کے نتیجے میں پی آئی اے پر کئی ممالک کی جانب سے پابندی لگی، جس میں تازہ امریکا شامل ہے’۔انہوں نے غلام سرور خان کے حوالے سے کہا کہ ‘وہ صرف بری الذمہ ہونا چاہتے تھے’۔شہباز شریف نے کہا کہ ‘انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کے علاوہ پوری ایوی ایشن صنعت کے ساتھ کیا کردیا ہے’۔

Ban on PIA imposed by several countries with the US being the latest is a consequence of mindless & ill-thought-out speech by Aviation Minister who only wanted to evade responsibility. Look at what he has done to the entire aviation industry besides bringing bad name to Pakistan!

