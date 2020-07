امیتابھ بچن کے بعد ابھیشیک، ایشوریا اور بیٹی آرادھیا بھی کورونا وائرس کا شکار

ممبئی: بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن، بیٹے ابھیشیک بچن، بہو ایشوریا رائے سمیت ان کی بیٹی آرادھیا بچن بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے تاہم جیا بچن کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔

امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ میرا کووڈ 19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور مجھے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے اہل خانہ اور دیگر اسٹاف کا بھی کورونا ٹیسٹ کیا جاچکا ہے اور اب اُن لوگوں کی ٹیسٹ رپورٹ کا انتظار ہے۔

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited .. All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

امیتابھ بچن کا کورونا ٹیسٹ آنے کے بعد اہل خانہ کا بھی ٹیسٹ کیا گیا جس میں ابھیشیک بچن، ان کی اہلیہ ایشوریا رائے اور بیٹی آرادھیا بچن کا بھی ٹیسٹ مثبت آیا ہے جب کہ جیا بچن کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽

