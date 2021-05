شاہد آفریدی پی ایس ایل سے باہر ہونے پر دلبرداشتہ

اسٹار کرکٹر شاہد آفریدی کی کمر میں ہونے والی انجری نے جہاں ان کے مداحوں کو افسردہ کیا وہیں لالا خود بھی کافی دلبرداشتہ دکھائی دیے۔

ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے رنج کا اظہار ٹوئٹر پر جاری پیغام کے ذریعے کیا۔

While training for the remainder of @thePSLt20, I felt lower back pain & had to consult a doctor. Unfortunately I have been advised to rest and can no longer accompany my team @MultanSultans. I am heartbroken 💔 as I was practicing and training really hard. pic.twitter.com/OjaHD1w9cg

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 24, 2021