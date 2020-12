فالس فلیگ آپریشن ہوا تو ہمارا جواب بھرپور ہو گا ، وزیر اعظم عمران خان

وزیراعظم عمران خان نے بھارت کی جانب سے یو این گاڑی پر فائرنگ کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مودی اندرونی مسائل سےتوجہ ہٹانے کیلئے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے اگر فالس فلیگ آپریشن ہوا تو ہمارا جواب بھرپور ہو گا۔

ابلاغ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے لکھا کہ بھارت نے ایل او سی پر جان بوجھ کر یوا ین گاڑی کو نشانہ بنایا یو این گاڑی پرفائرنگ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ گاڑی پر نیلا جھنڈا لگے ہونےکے باوجود نشانہ بنایا گیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت کی اس غنڈہ گردی کی شدید مذمت کرتا ہے، مودی اندرونی مسائل سےتوجہ ہٹانے کیلئے فالس فلیگ آپریشن کرسکتا ہے، مودی حکومت کی کسی بھی ممکنہ گڑبڑ سے دنیا کو خبردار کرتا ہوں۔

وزیراعظم نے لکھا کہ بھارت میں کورونا، کسادبازاری اور کسانوں کےاحتجاج کے مسائل ہیں جب کہ ایل او سی پر فائرنگ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 276 شہری شہید ہوئے، بھارت کی شہری آبادی پر گولہ باری سے 92 خواتین اور 68 بچے شہید ہوئے۔

وزیراعظم نے خبردار کیا کہ عالمی برادری پر واضح کرتا ہوں کہ فالس فلیگ آپریشن ہوا تو ہمارا جواب بھرپور ہو گا، کسی بھی خطرے پر پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔

In complete violation of int law, India's delib firing at LoC on UNMOGIP vehicle, despite clear UN markings & flying blue UN flag, shows India's total disregard for all int norms of acceptable state behaviour & respect for int law & UN. Pak strongly condemns this rogue behaviour.

