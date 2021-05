اسرائیلی سرکاری ٹی وی پر فلسطینی ہیکر کا حملہ

فلسطینی ہیکر ”انس آس” نے گذشتہ روز اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو ہیک کر لیا۔

ذشتہ رات فلسطینی ہیکر نے اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کو ہیک کرتے ہوئے لکھا کہ ”یروشلم فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے”۔

The Palestinian hacker ′Anas As’ hacked official Israeli TV last night wrote on the screen ′Palestine- Jerusalem, the eternal capital of Palestine ", before the live broadcast was cut off.

The end is EPIC… watch #Palestine pic.twitter.com/D32oRYT6HW

— Abier Khatib (@abierkhatib) May 25, 2021