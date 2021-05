‘ویکسینیشن کیلئے 19 سال سے زائد عمر کے شہریوں کی رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی’

اسلام آباد: وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کے آج ہونے والے اجلاس میں 19 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے ویکسینیشن کی رجسٹریشن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کا عمل کل سے شروع ہوگا، اس طرح کووِڈ ویکسین کے لیے ماہرین صحت کی منظور کردہ پوری ملکی آبادی کے لیے رجسٹریشن کھل جائے گی۔

In today's NCOC meeting we decided to open up vaccination registration for all 19 years and above. This registration will start from tomorrow. So now registration will be open for the entire national population which is approved by health experts for covid vaccination

