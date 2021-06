بھارتی وزير اعظم مودی کی ایران کے نئےصدر جناب رئیسی کو مبارکباد

نئی دہلی: بھارت کے وزير اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک پیغام میں سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا نیا صدر منتخب ہونے پر تہنیت اور مبارکباد پیش کی ہے۔

مودی نے اپنے ایک ٹوئیٹر پیغام میں کہا ہے کہ میں جناب رئیسی کو ایران کے تیرہویں صدارتی انتخابات میں کامیابی اور ایران کا نیا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مودی نے اپنے پیغام میں بھارت اور ایران کے باہمی تعلقات کو مزيد مضبوط اور مستحکم بنانے پر بھی تاکید کی ہے۔

Congratulations to His Excellency Ebrahim Raisi on his election as President of the Islamic Republic of Iran. I look forward to working with him to further strengthen the warm ties between India and Iran.

