یو اے ای نے پاکستان و دیگر ممالک سے ویکسین شدہ رہائشیوں پر سفری پابندی ختم کر دی

ابو ظہبی: متحدہ عرب امارات نے رہائشی ویزا کے حامل پاکستان سمیت دیگر ممالک سے ویکسین شدہ افراد پر سفری پابندی ختم کر نے کا اعلان کردیاہے ۔

متحدہ عرب امارات نے جمعہ کو اعلان کیا کہ معطل شدہ ممالک کی فہرست میں سے وہ رہائشی جنہیں عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کی منظور شدہ ویکسین لگ چکی ہے وہ 12 ستمبر سے واپس آسکتے ہیں۔

#NCEMA & ICA: Permitting to return of fully vaccinated with #WHO approved vaccines- holders of valid UAE residence visa coming from the countries previously on the suspended list, starting from 12 September 2021. pic.twitter.com/BgkJ8yT0GX

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) September 10, 2021