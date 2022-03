کورونا وبا؛ 24 گھنٹوں میں مزید 18 افراد جاں بحق،861 مثبت کیسز رپورٹ

اسلام آباد: ملک بھر میں کورونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 18 افراد انتقال کرگئے۔

نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 37 ہزار566 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 861 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔

گزشتہ روز اس وبا نے مزید 18 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا جب کہ مثبت کیسز کی شرح 2.29 فیصد ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 988 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔

Statistics 1 Mar 22:

Total Tests in Last 24 Hours: 37,566

Positive Cases: 861

Positivity %: 2.29%

Deaths :18

Patients on Critical Care: 988

— NCOC (@OfficialNcoc) March 1, 2022