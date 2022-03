بھارت میں سیاست کے ساتھ صحافت کا بھی جنازہ نکل گیا، میزبان صحافی خاموش مہمان پر برہم

نئی دہلی: بھارت میں سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا بھی جنازہ نکلنے کی نوبت آگئی ہے۔

یوکرین کے معاملے پر بھارتی ٹی وی میزبان اپنے ایک مہمان کا نام لے لے کر اس کی بات کاٹتا رہا، اسے ٹوکتا رہا مگر خود کو چیمپئن ظاہر کرنے والے میزبان کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ 2 منٹ تک وہ جس کے پیچھے پڑا رہا وہ مہمان تو بولا تک نہیں تھا۔

بھارتی ٹی وی میزبان اپنے مہمان کو یہ کہہ کر سناتا رہا کہ ٹی وی بیٹھ کر ہمیں لیکچر مت دو، جاؤ امریکی صدر کے پاس اور ان سے کہو کہ یوکرین میں جا کر لڑیں۔

مہمان کی جانب سے بارہا باور کرانے پر بھارتی ٹی وی کے میزبان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جس پر بھارتی صحافی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔

"A video of an Indian TV debate on Ukraine has gone viral after the host berated a guest for more than a minute live on air — before realising he was shouting at the wrong person." pic.twitter.com/Qt6MS6hv3E

— PTV News (@PTVNewsOfficial) March 4, 2022