خواتین کو مذہبی حقوق دینے کے لئے پرعزم ہیں، افغان حکومت

کابل: خواتین کے عالمی دن کے موقع پرافغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ حکومت خواتین کومذہبی حقوق دینے کے لئے پرعزم ہے۔

افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نےعالمی یوم خواتین کے موقع پرٹویٹ میں کہا کہ افغان خواتین کوشریعت کے مطابق حقوق دینے کے لئے پرعزم ہیں۔

The Islamic Emirate’s spokesman Zabihullah Mujahid said Intl Women’s Day is a good opportunity for Afghan women to demand their legitimate rights and the Islamic Emirate is committed to upholding the "Sharia rights" of all Afghan women.#TOLOnews pic.twitter.com/jvZnkKUkzY

