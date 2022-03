غیر ملکی میڈیا میں اربیل کے خلاف ایرانی میزائل حملے کی عکاسی

تہران: امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک عراقی عہدیدار کی اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو کے مطابق کہا ہے کہ عراقی کردستان کے علاقے اربیل پر ایرانی میزائل حملے ایسے گھر پر تھے جن میں موساد گروہ کی سرگرم ہونے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔

ارنا رپورٹ کے مطابق، اس امریکی اخبار نے مزید کہا کہ ایران نے اتوار کی صبح کو شمالی عراق پر کیے گئے بیلسٹک میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔

اس اخبار نے میزائل حملے کو "طاقتور میزائل” کا استعمال قرار دیتے ہوئے ایرانی میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ حملہ "صیہونی حکومت کے حالیہ جرائم کے جواب میں کیا گیا ہے۔” ایسا لگتا ہے کہ یہ راکٹ حملہ شام میں پاسداران انقلاب اسلامی کے دو اہلکار کی شہادت کے جواب میں کیا گیا ہے جو صیہونی حملے میں شہید کیے گئے تھے۔

Update on the Erbil missile strikes: the target appears to have been a house used by Mossad which may have been used to launch a drone attack on Iran. The IRGC claimed responsibility. By @leloveluck & @AlexHortonTX https://t.co/nuCQ7Xqq90

— Liz Sly (@LizSly) March 14, 2022