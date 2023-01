(تحریر: سید تنویر حیدر)

نہیں ہے نااُمید اقبال اپنی کشتِ ویراں سے

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

بانیِ انقلابِ اسلامی امام خمینیؒ جب ایک کشتِ ویراں میں اپنی فکر کا بیج بو رہے تھے تو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ یہ مٹی بھی کبھی زرخیز ہوسکے گی، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ گیارہ فروری انیس سو اناسی کو ایک معجزے کی صورت میں ایران پر ابرِ رحمت کا نزول ہوا اور یہ کشت ویراں زرخیز ہوگٸی اور اس کے بعد اس فکر کی تخم ریزی سے اس زمین پر ایسے گلاب اُگے، جن کی رہنماء خوشبو فضاٶں کے رستے لمحہِ موجود تک سوچ کی وادیوں کی پیماٸی کر رہی ہے۔

انہی پھولوں میں سے ایک نمایاں پھول شہید قاسم سلیمانی تھا۔ خزاں کے سوداگروں نے یہ سوچا تھا کہ اس پُھول کی پتیاں بکھیر کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے، لیکن اس پُھول کی خوشبو داٸمی بہار کا پیغام لے کر چمن بہ چمن مسلسل سفر میں ہے۔ آج اسلامی جمہوری ایران پہلے سے زیادہ توانا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ دفاعی شعبے میں اس کی ترقی حیرت انگیز ہے۔ فضاٸی برتری کو قاٸم رکھنے والی آج کی جدید ٹیکنالوجی ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ شہید سلیمانی کو امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا تھا۔ آج ایرانی ڈرونز نے اسراٸیل اور امریکہ کی نیند حرام کی ہوٸی ہے۔ روس جیسی سپر پاور آج ایرانی ڈرونز کی خریدار ہے۔

شہید سلیمانی غیروں کیلئے دردِ سر تو تھے ہی، لیکن کچھ اپنے بھی جو بظاہر امریکہ سے آزادی کا درس دیتے ہیں، لیکن درون خانہ شہید کی شہادت پر شہید کے قاتلوں کو اس بہیمانہ قتل پر داد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واشنگٹن کے دو ایوارڈ یافتہ رپورٹر فِل رکر (Phil Rucker) اور کورل لیوننگ (Coral Leoning) جنہیں صحافت کا ”Pulitzer prize“ ملا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے واٸٹ ہاٶس میں گزرے اس کے آخری چند ماہ کے حوالے سے ایک کتاب “I can fix it alone_ Donald Trump,s catastrophic final year” لکھی ہے۔ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرمپ نے ہمیں بتایا کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد عمران خان نے مجھے فون کرکے مبارکباد دی اور سلیمانی کے قتل کو میرا سب سے بڑا کارنامہ قرار دیا۔بشکریہ اسلام ٹائمز

نوٹ:ابلاغ نیوز کا تجزیہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔