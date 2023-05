شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے: ایمنسٹی

اسلام آباد:ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کی جانب سے عام شہریوں پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالتوں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

Following the arrest of Imran Khan, Pakistan's army now intends to hold trials for the protesting civilians in military courts. Dinushika Dissanayake, deputy regional director for South Asia at Amnesty International, tells DW why it is a threat to human rights. pic.twitter.com/vtcU1BMZg4

