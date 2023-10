اسرائیل، عرب کا اونٹ

(تحریر: حاجی شبیر احمد شگری)

مسئلہ فلسطین دراصل ہے کیا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ یہودی جو کہ ایک ناپسندیدہ قوم تھی، جس سے دنیا تنگ تھی، لیکن ایک امن پسند اور مہمان نواز عرب علاقے میں گُھس کر غاصب بن بیٹھی اور آج دنیا کی معیشت پر تسلط جمائے بیٹھی ہے۔ حتٰی کہ آج دنیا میں کہیں بھی یہودی پیدا ہوتا ہے تو اسے خود بخود اسرائیلی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہودی انتہائی چالاک، مکار مگر بزدل قوم ہے۔ استعمار کی پشت پناہی کے سر پر ڈینگیں مارتا ہے۔ حال ہی میں طوفان الاقصٰی آپریشن سے اسرائیل کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس پر لرزہ طاری ہوگیا تھا۔ بڑے عہدیداروں کے استعفے آنے شروع ہو گئے تھے اور فوراً ہی امریکہ اس کو تھپکی دینے پہنچ گیا۔

یہودی ہیں کون؟ یہود پیغمبروں کے پیروکار ہیں، لیکن خدائی احکامات سے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ کبھی بابلی لشکر نے یہود کا قتل عام کیا، تو کبھی فارس فوج نے انہیں غلام بنا لیا۔ رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا، تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس سے نکال باہر کیا تھا۔ یہود ہی حضرت عیسیٰؑ کے قاتل تھے۔ اسی لیے فلسطین پر عیسائیوں کی حکومت آئی، تو انہوں نے بھی ان سے بُرا سلوک کیا۔ اس لئےان کیساتھ عیسائی عوام کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے بہت سے یہود نے اسلامی ممالک میں پناہ لی جہاں وہ جزیہ دے کر امن، شہری حقوق اور آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ یہودی وہ قوم تھے جن کے کرتوت صحیح نہیں تھے۔ اس لئے یورپی یہودیوں کے روزمرہ کے رویوں، انفرادی گندگی اور سماجی خرابیوں، مذہبی داستانوں اور عجیب و غریب رسومات سے تنگ آچکے تھے۔ اور مغرب میں یہود سے نفرت کی جاتی تھی۔

یہودی ایسی مطلبی قوم ہے کہ جس نے ان کیساتھ اچھا کیا، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ جرمنی نومبر 1918 میں پہلی جنگ عظیم ہارا تو وہ دعوی کرتے ہیں کہ جرمنی کو عسکری طور پر شکست نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ یہودیوں سمیت، اندرونی دشمنوں نے جرمنی کیساتھ غداری کی تھی۔ وہ اس نظریہ کو "پیٹھ میں چھرا گھونپنا” کہتے ہیں۔ ہٹلر جس نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو کچھ کو چھوڑ دیا اور ایک تاریخی فقرہ کہا تھا کہ وہ کچھ یہودیوں کو اس لئے چھوڑ رہا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اس نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا۔ اور واقعی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔

1947ء میں فلسطین کے شمال میں واقع بندرگاہ حیفہ کی ایک تصویر آج کل وائرل ہو رہی ہے، جوکہ فلسطین کی طرف بھاگ کر پناہ لینے کیلئے آنیوالے 4500 یہودی پناہ گزینوں کے جہاز کی تصویر ہے۔ یہودی پناہ گزینوں کے جہاز کے عرشے پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ "The Germans destroyed our family don’t you destroy our hope” یعنی "جرمنی نے ہمارے گھروں اور رہائشگاہوں کو تباہ کر دیا، براہ مہربانی فلسطینیوں، ہماری اُمید کو تباہ نہ کریں”۔ ذرا سوچیں ان بے شرم احسان فراموش یہودی رحم اور ہمدردی کی بھیک مانگتے ہوئے فلسطین میں داخل ہو رہے تھے۔ اب 76 سال بعد فلسطین کی سرزمین سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور آج کس بے شرمی سے کہا جاتا ہے کہ فلسطین کی زمینیں خریدی گئی تھیں۔

کاش کہ اس وقت فلسطینی ہٹلر کی اس بات پر ہی غور کر لیتے اور انھیں پناہ نہ دیتے۔ لیکن کیا کریں ان عربوں کا جن کی مہمان نوازی کی عادت نے اس جیسی مکار قوم کی مہمان نوازی کی ان کو پناہ دی۔ یہاں فلسطینی عربوں پر عرب کے اونٹ کی مثال بالکل صادق آتی ہے جو پہلے خیمے میں گردن ڈالتا ہے اور پھر پورا گھس جاتا ہے۔ پھر مالک کو ہی خیمے سے نکال باہر کرنے کی سوچتا ہے۔ اور یہودیوں نے بالکل اسی طرح ہی فلسطین میں گھس کر خود انھیں نکال باہر کرنا شروع کیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہودی سب سے پہلے کب اور کیسے فلسطین پہنچے، فلسطین آ کر انہوں نے کیا خباثتیں کیں اور کیسے دھوکے سے اپنا مقام بنایا اور فلسطین پر قابض ہوئے۔

عرب سخی اور فیاض کے لوگ ہیں۔ وہ اپنی مہمان نوازی کیلئے مشہور ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ان میں پناہ لی، مدد مانگی اور مدد کی توقع کی، سلامتی چاہتے تھے اور اس وقت سلامتی کی تلاش میں تھے۔ فلسطینی عربوں نے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ انسانی اقدار کا مظاہرہ اور اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہوئے، 1880 میں یورپ میں جبر سے بھاگنے والے بہت سے یہودیوں کو قبول کیا۔ حالانکہ اس وقت عربوں نے یورپ میں یہودیوں کیساتھ بدسلوکی اور بدعنوانی کی خبریں سنی تھیں۔ وہ قوم جس نے پیسے اور تجارت سے بدعنوانی کی اور یورپیوں کو قرضوں میں ڈبو کر ان پر دباؤ ڈالا۔ اس وقت یورپی یہودیوں کے رویوں، سماجی خرابیوں اور عجیب و غریب رسومات سے تنگ آچکے تھے۔

تاہم فلسطینی عربوں نے یورپیوں کی شکایات پر کان نہیں دھرے، جس کی سزا آج وہ بھگت رہے ہیں۔ فلسطین میں آنے والے یہودیوں میں یورپ سے بھاگے ہوئے یہودیوں کا ایک گروہ بھی تھا جس کی قیادت یوسف بن رحیم کر رہا تھا۔ جو یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس وقت قدس وسیع و عریض شہر اور اسلامی شہروں کی دلہن تھا۔ قدس ایک پاکیزہ مقدس مقام تھا جہاں کے باشندوں پر ظلم نہیں ہوتا تھا، اس کے لوگ بھوکے نہیں مرتے تھے۔ یوسف بن رحیم نےشیخ جراح کے محلے میں پناہ لی۔ جوخوبصورت فن تعمیر، سرسبز اور پھل دار درختوں، منفرد گلیوں اور باغات والا محلہ جو اسے یروشلم کے دوسرے محلوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں انھیں یروشلم کے شیخ جراح محلے میں عثمانی نظام کے مطابق 99 سال کی مدت کیلئے ایک پلاٹ لیز پر دینے پر اتفاق کیا۔ یہاں غور کریں انھیں لیز پر جگہ دی جا رہی ہے نہ کہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اور یروشلم میں بے گھر یہودیوں کو غیرملکی شہری سمجھا جاتا تھا اور وہ عثمانی قانون کے تابع تھے، جس نے یروشلم کی زمینوں پر قبضہ محدود کر دیا تھا۔

یہودی پناہ گزینوں کا سالانہ کرایہ کی ادائیگیوں کیساتھ قیام 1948 کی جنگ تک رہا۔ جب صہیونیوں نے القدس شہر کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا اور شیخ جراح کے محلے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہنے کے بعد یہودی باشندے اس خوف سے وہاں سے فرار ہو گئے کہ فلسطینی اور اردنی ان سے بدلہ لیں گے۔ اور فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان شدید تناؤ پیدا ہو گیا، تمام فلسطینی مغربی یروشلم چھوڑ کر چلے گئے اور مشرقی یروشلم میں کوئی یہودی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد سے عرب اور یہودی علاقوں کے درمیان تنازع اور کشیدگی شروع ہوئی جو اب تک جاری ہے۔

یہ شیخ جراح کے محلے کی کہانی ہے، جنھوں نے اپنی بدقسمتی سے ان لوگوں کیساتھ بھلائی کی، جو رحم کے مستحق نہیں تھے۔ بُرا اور ناپاک رویہ اور چالبازی، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، غاصبانہ قبضہ اور ناجائز حصول ان کی زندگی کے بنیادی اصول تھے۔ لیکن یہ باطل قائم نہیں رہے گا اور یہ ظلم غالب نہیں آئے گا اور اس کے گھر والوں پر برا دن آئے گا اور حق اس کے گھر والوں کو لوٹ آئے گا۔بشکریہ اسلام ٹائمز

نوٹ:ابلاغ نیوز کا تجزیہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔